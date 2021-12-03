Оса, Пермский край, 3 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В городе Осе Пермского края власти сдали в длительную аренду объект культурного наследия регионального значения «Склады купцов Чердынцевых». Они переданы арендатору на льготных условиях, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Объект культурного наследия «Склады купцов Чердынцевых»

Компания, занимающаяся ремонтно-техническим обслуживанием автомобилей и продажей запчастей, будет платить ежегодно по 1 рублю за квадратный метр (в общей сложности 493,9 рубля). Договор заключен до 2070 года. В обязанности арендатора входит проведение комплекса работ по сохранению исторического объекта. Здание можно использовать для размещения складского, торгового и/или административного учреждения

Добавим, объект построен в середине XIX века на средства купцов Чердынцевых. В нем размещались склады и контора приказчика.

Стоит также отметить, что на территории Прикамья числится свыше 950 объектов культурного наследия регионального значения. В настоящее время в доступны для аренды на льготных условиях 18 объектов культурного наследия. Склады купцов Чердынцевых стали четвертым объектом, который удалось сдать по программе «Аренда за рубль».