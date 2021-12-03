Махачкала, , 09:07 — REGNUM В Дагестане 3 декабря было зафиксировано землетрясение. Его эпицентр находился на глубине 52 км в Кумторкалинском районе. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2, пишет «Мирмол».

Землетрясение Zeml.info

Отголоски землетрясения ощущались и в столице Дагестана. По словам махачкалинцев, они почувствовали несильные толчки. Информации о разрушениях на сайте регионального управления МЧС в настоящее время нет

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение утром 3 декабря произошло в Туве, примерно в 30 км от села Бай-Тал Бай-Тайгинского района. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, его интенсивность в эпицентре составила 5,5 баллов.

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