Киев, , 09:06 — REGNUM Лидеры Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали западные страны ужесточить антироссийские санкции из-за «агрессии Москвы» по отношению к Киеву и «Северного потока — 2». Об этом сговорится в совместное заявление президентов указанных стран.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как говорится в документе, Дуда, Зеленский и Науседа призвали Россию к деэскалации напряженности путем отвода войск от границы с Украиной.

Они также выразили обеспокоенность по поводу запуска «Северного потока — 2». Лидеры трех стран заявили, что будут вместе противостоять Москве, которая «использует энергетику в качестве средства политического влияния».

Напомним, ранее правительство Германии призвало конгресс США не вводить санкции против «Северного потока — 2». Об этом говорится в засекреченном документе, которое посольство ФРГ в США направило законодателями и которое опубликовал портал Axios.

Читайте также: На Украине отреагировали на призыв Германии к США по «Северному потоку — 2»