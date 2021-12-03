Ярославль, 3 декабря 2021, 09:02 — REGNUM В Ярославле начала работать снегоплавильная станция. Об этом сообщил в соцсетях директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
Также Овчаров рассказал о том, что в Ярославле работают новые самосвалы для вывоза снега. Ожидается поставка комбинированных дорожных машин.
Установить снегоплавильную станцию в Ярославле чиновники обещают не первый год. Овчаров не уточнил, на каких условиях станция появилась в Ярославле.
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