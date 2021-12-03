Ярославль, , 09:02 — REGNUM В Ярославле начала работать снегоплавильная станция. Об этом сообщил в соцсетях директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Снегоплавильная машина Snowremovalsystems.com

«Сегодня установили снегоплавильную станцию в центральной части города! Наличие такой станции позволяет сократить время пробега автомобиля, вывозящего снег с улицы более чем в 3 раза!!! Если ранее грузовик со снегом добирался до полигона и обратно за 1 час 30 минут, то теперь время составляет всего 25 минут! Снегоплавильные станции позволят нам более и эффективно использовать мощности нашего предприятия по вывозу снега с улиц города!», — рассказал чиновник.

Также Овчаров рассказал о том, что в Ярославле работают новые самосвалы для вывоза снега. Ожидается поставка комбинированных дорожных машин.

Установить снегоплавильную станцию в Ярославле чиновники обещают не первый год. Овчаров не уточнил, на каких условиях станция появилась в Ярославле.

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