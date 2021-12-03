Москва, 3 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Соглашение с АО «Российские космические системы» на проведение исследований в области информационной безопасности и помехоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы ГЛОНАСС заключила государственная корпорация «Роскосмос». Об этом 3 декабря говорится на портале госзакупок.

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В контракте указывается, что исполнителю необходимо провести научно-исследовательскую работу «Безопасность-2030», включающую в себя «комплексные исследования и научно-техническое обоснование развития обеспечения долгосрочной информационной безопасности и помехоустойчивости критических элементов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы ГЛОНАСС».

Также названная работа предполагает проведение исследования способов обеспечения информационной безопасности системы, анализ перспективных угроз в части перераспределения частотных диапазонов и научно-технических проблем защиты информационных ресурсов системы ГЛОНАСС.

Кроме того, в соглашении будет определен порядок обнаружения и предупреждения компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру системы ГЛОНАСС, а также проведены исследования в сфере разработки и применения средств и методов обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на нее и другие работы.

При этом отмечается, что указанная научно-исследовательская работа будет выполнена в девять этапов и полностью закончена к 15 ноября 2030 года, когда ее результаты представят Роскосмосу. Сумма контракта составляет порядка 2,58 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее арбитраж Челябинской области удовлетворил финансовый иск к испытывающему трудности заводу из дивизиона Роскосмоса — АО «Миасский машиностроительный завод». Предприятию предстоит выплатить поставщику газа более 16,6 млн рублей.