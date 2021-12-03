Саратов, 3 декабря 2021, 09:08 — REGNUM В Саратовской области количество дорожно-транспортных происшествий за 10 месяцев 2021 года сократилось на 9,8%. По словам заместителя председателя регионального правительства Александра Соловьева, на 11,1% стало меньше погибших в авариях, раненых — на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для снижения аварийности на дорогах Саратовской области работают 222 комплекса фотовидеофиксаций нарушений, появились новые барьерные ограждения, разделяющие встречные потоки транспорта, установлены недостающие дорожные знаки, заменены и модернизированы светофоры, нанесены шумовые полосы и обновлена дорожная разметка на опасных участках.
В 2021 году выявлено более 2 млн нарушений (115% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Нарушителям выписаны штрафы на сумму 1,1 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в Саратове в ДТП попала карета скорой помощи. Погиб водитель, два фельдшера в тяжелом состоянии. 1 декабря еще один автомобиль скорой помощи стал участником аварии, пострадали три человека.
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