Улан-Удэ, 3 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в нападении на двух девочек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, обвиняемый был ранее неоднократно судим за совершение тяжких преступлений.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР Место нападения бездомного на девочек в Улан-Удэ

По версии обвинения, вечером 27 июля 2021 года мужчина увидел на железнодорожном мосту через реку Уда двух малолетних девочек 2009 года рождения. Решив ограбить их, он схватил их за волосы и нанёс несколько ударов по лицу и голове. Испуганные девочки отдали ему золотые серьги.

«После чего преступник попытался скрыться с места преступления, но не смог, так как был задержан и передан сотрудникам транспортной полиции двумя мужчинами, проходившими по мосту и услышавшими детские крики», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний подсудимый признан виновным и приговорён к 5 годам колонии особого режима. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в размере 200 тыс. рублей каждой.