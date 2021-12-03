Сеул, , 08:53 — REGNUM В Южной Корее ратифицировали Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального собрания (парламента) страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что соглашение вступит в силу в начале февраля 2022 года, то есть спустя 60 дней после ратификации.

Напомним, что в ноябре 2020 года страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины) а также партнёры организации (Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония) подписали соглашение о ВРЭП.

Согласно данным южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики, объем экспорта Южной Кореи в 2020 году в страны — участницы соглашения о ВРЭП составил $254,3 млрд.