Соль-Илецк, Оренбургская область, , 08:53 — REGNUM В Соль-Илецком городском округе комиссия осуществила отбор кандидатов на пост главы муниципалитета. Горсовету представят кандидатуры трех человек, сообщает администрация города.

Кресло руководителя Pixabay.com

По результатам рассмотрения программ и проведения собеседования конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Соль-Илецкого городского округа приняла решение представить в Совет депутатов трёх кандидатов на пост руководителя муниципального образования: директора ММПП ЖКХ Владимира Дубровина, бывшего управляющего местным офисом Россельхозбанка Валерия Митрошина и заместителя директора ММПП ЖКХ Владимира Полосухина.

Стоит отметить, из семи претендентов свои концепции развития муниципального образования представили только пятеро. До начала заседания конкурсной комиссии председатель Совета депутатов Соль-Илецкого городского округа Николай Кузьмин подал заявление о снятии своей кандидатуры. Ещё один претендент — бывший заместитель главы администрации Соль-Илецкого городского округа по социальным вопросам Игорь Грабров — на заседание комиссии не пришёл.

Заседание Совета депутатов, на котором планируется рассмотрение вопроса об избрании главы Соль-Илецкого городского округа, состоится 14 декабря. Напомним, у действующего главы города Алексея Кузьмина истекает срок полномочий.

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