Исламабад, , 08:51 — REGNUM Группу врачей, а также партию медицинского оборудования направит в Афганистан для того, чтобы оказать помощь афганской системе здравоохранения, Пакистан. Об этом 3 декабря сообщает газета The Express Tribune.

Врачи

По информации издания, пакистанские врачи, в частности, будут принимать участие в установке и эксплуатации нового оборудования в трех больницах в Кабуле, Джелалабаде и Логаре, которые работают при финансовой поддержке пакистанского правительства.

Кроме этого, отмечается, что также власти Пакистана направят афганскому здравоохранению целевую финансовую помощь в размере 500 млн рупий (около $2,9 млн), а также отправят в Афганистан партию лекарств на сумму в 40 млн рупий ($226 тыс.).

При этом указывается, что пакистанские фармацевтические компании намерены начать инвестировать в производство лекарств на территории Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил «Всемирной службе Би-Би-Си», что его послание президенту США Джо Байдену состоит в том, что они должны прийти в Афганистан и работать с правительством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).