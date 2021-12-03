Ташкент, , 08:50 — REGNUM В Узбекистане в следующем году планируется построить около 50 тысяч квартир по ипотечным программам, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«На это намечено выделить около 13 триллионов сумов (1,2 миллиарда долларов) целевых кредитов и 1 триллион 300 миллиардов сумов субсидий», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня в ипотечном кредитовании или при получении субсидии действуют ограничения по площади и стоимости жилья. Теперь такие ограничения будут сняты.

«Отныне малообеспеченному населению на выплату части первоначального взноса будет выделяться субсидия в размере 32 миллионов сумов (около 3 тысяч долларов) вне зависимости от площади и стоимости приобретаемой квартиры», — сообщает пресс-служба.

Также, устанавливается одинаковый для всех регионов размер ставки, компенсируемой малообеспеченному населению государством — 10 процентных пунктов.

«Субсидии будут выдаваться и на кредиты, полученные для строительства и ремонта индивидуального жилья», — говорится в сообщении.