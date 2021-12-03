Москва, 3 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Туристический сезон начался в Антарктиде, первый круизный лайнер с туристами из России готовится отплыть к Южному полюсу. Об этом 3 декабря сообщил основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев в интервью РИА Новости.

Oceanbook.at В Антарктиде

Туристический сезон в Антарктике стартует обычно в начале ноября и длится до марта. В текущем году начало сезона немного сдвинулось из-за ограничений в Аргентине, связанных с пандемией коронавируса. Экспедиционное судно Sea Spirit в настоящее время находится у Канарских островов, затем оно отправится в Аргентину, а оттуда к Антарктиде.

Старт судна Sea Spirit из Аргентины к Антарктиде намечен на 20 декабря. В туристический сезон, по словам Савельева, температура воздуха на Южном полюсе поднимается до +5 градусов. Круизное судно обычно курсирует возле берегов материка, путешественники живут на нём. Время от времени туристы выходят на берег, чтобы понаблюдать за пингвинами, морскими леопардами, либо за китами.

Кроме того, в программу круиза входит посещение полярных станций, круизы на экспедиционных лодках, каякинг у побережья.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отправке в Антарктиду 30-й научной экспедиции исследователей из Болгарии.