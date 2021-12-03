Варшава, 3 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач во время встречи с замглавы МИД Украины Николаем Точицким, которая прошла 2 декабря в Варшаве, заявил, что «внешнюю политику Украины должна определять Украина, а не Россия». Об этом сообщает Polskie Radio.

Poland-consult.com Украинцы в Польше

Таким образом, польский дипломат прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что «Россия должна достичь договоренности с НАТО о нерасширении альянса на восток», имея ввиду нежелание России видеть Украину членом НАТО.

«Именно Украина и украинцы должны решить, в каком направлении их государство должно проводить свою внешнюю политику», — заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий в свою очередь отметил, что его страна «платит высокую цену за движение в сторону западных демократий».