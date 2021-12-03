Улан-Удэ, , 08:47 — REGNUM Бурятия получит из федерального бюджета дополнительно 860 млн рублей в виде субсидий. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания правительства РФ в Москве.

Памятник Ленину в Улан-Удэ Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

По словам главы республики Алексея Цыденова, дополнительные средства будут направлены на прохождение осеннее-зимнего отопительного периода и на решение первоочередных задач.

«В том числе, средства будут направлены на закупку новых больших автобусов и решение проблемы общественного транспорта», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона одобрили выделение 300 млн рублей из республиканского бюджета на закупку автобусов для общественного транспорта Улан-Удэ.

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