Махачкала, , 08:47 — REGNUM В Дагестане из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ пришлось отправить на карантин несколько сотен школьников и воспитанников детских садов. Закрылись в общей сложности 45 школ и детских садов, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Карантин Hastnik.ru

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди учащихся школ и детских садов Роспотребнадзором вынесены 45 постановлений о введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу (42 школы и три детских сада)», — говорится в сообщении санитарного ведомства.

Учащиеся школ переведены на дистанционное обучение. Как отметили в Роспотребнадзоре, в целом по Дагестану заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за последнюю неделю на 37%, а в возрастной группе 7−14 лет на 45%. При этом, несмотря на рост, эпидпорог заболеваемости в данной возрастной группе не превышен.