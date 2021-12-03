Махачкала, 3 декабря, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Дагестане из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ пришлось отправить на карантин несколько сотен школьников и воспитанников детских садов. Закрылись в общей сложности 45 школ и детских садов, сообщили 2 декабря в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди учащихся школ и детских садов Роспотребнадзором вынесены 45 постановлений о введении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу (42 школы и три детских сада)», — говорится в сообщении санитарного ведомства.

Учащиеся школ переведены на дистанционное обучение. Как отметили в Роспотребнадзоре, в целом по Дагестану заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за последнюю неделю на 37%, а в возрастной группе 7−14 лет на 45%. При этом, несмотря на рост, эпидпорог заболеваемости в данной возрастной группе не превышен.