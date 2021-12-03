Москва, 3 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. К сожалению, от реальных зарплат мечты среднестатистических российских очень и очень далеки. В этом году медианная зарплата по стране составляла около 35 тысяч рублей. То есть 50% трудящихся зарабатывают меньше этой суммы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«При этом высокооплачиваемая работа в стране есть, правда из-за экономического неравенства между регионами России, тем, кто не хочет мечтать о деньгах, а хочет их зарабатывать приходиться задумываться о внутренней миграции.

Например, в Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округ, или в Магаданскую, Сахалинскую область, Москву, Камчатский край или в Республику Саха.

Это лидеры страны по уровню средних зарплат. Там каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей. Но и стоимость жизни там существенно выше, поэтому даже в регионах лидерах, люди мечтают зарабатывать больше.

Так как с учетом инфляционного разгона материальные блага становятся все менее доступными даже для людей с более менее приличными для нашей страны зарплатами.

А где их искать, эти приличные зарплаты? В сферах, где есть высокий спрос на кадры и высокий показатель производительности труда.

В IT, финансах, строительстве, добывающей промышленности. Там, даже молодой специалист может претендовать на зарплату от 100 тысяч рублей.

Что касается перехода российских граждан к сберегательной модели, в этом нет ничего удивительного. Это обычная реакция в кризисный период. Никто ведь не знает сколько еще продлиться пандемия, будут ли локдауны, как будут обстоять дела с занятостью.

Поэтому люди перестают тратить и начинают откладывать. Этому же способствует и подросшая ставка ЦБ РФ, которая сделала заемные деньги дороже, а вклады выгоднее.

При этом если учесть что обуздать рост цен не получается, спад потребительской активности вполне может затянуться, и люди продолжат экономить.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали размер достаточного дохода для счастья — это 178 тыс. рублей в месяц.

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