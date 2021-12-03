Джакарта, , 08:46 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо предупредил о распространении штамма «Омикрон», который уже был обнаружен в Сингапуре и Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Глава государства не хочет, чтобы штамм «Омикрон» появился в Индонезии и вызвал четвертую волну пандемии.

В настоящее время «Омикрон» обнаружен в 29 странах мира.

По словам президента, штамм «Дельта» распространился в Индонезии всего за 2−3 недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии рождественских праздников и Нового года ежедневные случаи заражения коронавирусом в Индонезии растут.

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