Иркутск, 3 декабря 2021, 08:45 — REGNUM Полиция Иркутской области известила о вероятном росте обращений от людей, пострадавших при аренде домов для празднования Нового года. Об этом на круглом столе в газете «Областная» 3 декабря 2021 года рассказал врио начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Юрий Ильенко.

Таинство. о. Агой. Байкал
Таинство. о. Агой. Байкал
Арутюнова Лолита Рафаэльевна

«Люди перечисляют предоплату, даже не убедившись, существует ли дом, который им предлагают в виде фото. Зачастую, такого адреса даже не существует, автор объявления об аренде живет в условном Геленджике. Стоит выехать по адресу, проверить существование дома, получить от арендодателя квитанцию о предоплате», — пояснил правоохранитель.

Особой популярностью у жителей Иркутска пользуются дома на побережье Байкала — в Ольхонском, Слюдянском и Иркутском районах, их начали бронировать еще в сентябре. Кроме того, часто снимают на большие компании отдельные коттеджи в пригороде.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года Иркутскую область посетили более одного миллиона туристов. Этот показатель практически сопоставим с допандемийным уровнем.

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