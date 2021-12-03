Иркутск, 3 декабря, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Полиция Иркутской области известила о вероятном росте обращений от людей, пострадавших при аренде домов для празднования Нового года. Об этом на круглом столе в газете «Областная» 3 декабря 2021 года рассказал врио начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Юрий Ильенко.

Арутюнова Лолита Рафаэльевна Таинство. о. Агой. Байкал

«Люди перечисляют предоплату, даже не убедившись, существует ли дом, который им предлагают в виде фото. Зачастую, такого адреса даже не существует, автор объявления об аренде живет в условном Геленджике. Стоит выехать по адресу, проверить существование дома, получить от арендодателя квитанцию о предоплате», — пояснил правоохранитель.

Особой популярностью у жителей Иркутска пользуются дома на побережье Байкала — в Ольхонском, Слюдянском и Иркутском районах, их начали бронировать еще в сентябре. Кроме того, часто снимают на большие компании отдельные коттеджи в пригороде.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года Иркутскую область посетили более одного миллиона туристов. Этот показатель практически сопоставим с допандемийным уровнем.

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