Биробиджан, , 08:42 — REGNUM В Еврейской автономии пока не планируют смягчать антиковидные ограничения, несмотря на незначительное улучшение ситуации с распространением инфекции. Обстановка остаётся напряжённой, подчеркнул 3 декабря главный санитарный врач региона Павел Копылов.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, болеют в основном люди в возрасте 30−49 лет. Чтобы предотвратить распространение инфекции, жителям ЕАО рекомендовали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

По информации оперативного штаба ЕАО по коронавирусу, в регионе болеют COVID-19 737 человек, из них 246 госпитализированы. В ковидных госпиталях заняты почти 70% мест, три пациентf подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии разрешили проводить спортивные мероприятия без зрителей и в целом смягчили антиковидные ограничения. Соответствующие изменения внесены в указ главы Якутии «О режиме повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».