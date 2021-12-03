Тбилиси, 3 декабря, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвии, выступая в Тбилисском городском суде 2 декабря, фактически признался в растрате средств из госбюджета. Об этом заявил журналистам прокурор Георгий Муджири.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Мы услышали, как обвиняемый признался, что действительно пользовался спа-процедурами и предметами роскоши, что он принял решение об оплате обучения своего сына за границей и объяснил это лишь одним словом, что ему это «полагалось». На самом деле у тех расходов не было законных оснований», — сказал Муджири.

Он добавил, что у стороны обвинения есть подписанное Саакашвили распоряжение об оплате VIP-обслуживания для экс-президента, хотя обоснований значимости этого нет. Прокурор также посчитал несостоятельными заявления о том, что, приглашая на отдых в Лас-Вегас иностранных гостей, Саакашвили занимался обсуждением государственных дел.

Напомним, Саакашвили ранее заочно приговорили к шести годам тюремного заключения по двум уголовным делам. Также он проходит ещё по трём делам. 2 декабря рассматривают дело о растрате. Политика обвиняют в том, что он, будучи президентом, якобы тратил деньги из госбюджета на личную одежду и развлечения.