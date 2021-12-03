Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Китай совершает всё больше действий, вызывающих озабоченность США и Евросоюза. Вашингтон и Брюссель готовы сообща противостоять тревожащей их политике Китая, сообщает пресс-служба Госдепартамента США по итогам состоявшегося в Вашингтоне раунда диалога США — ЕС по КНР.

Уэнди Шерман U.S. Department of State

Переговоры провели первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. Как отметили в Госдепе, Шерман и Саннино «обсудили растущий список действий Китая, вызывающих озабоченность».

Речь шла в том числе о действиях, нарушающих международное право и противоречащих общим ценностям и интересам США и ЕС. Это политика Пекина в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и Тайваньском проливе, которая «угрожает миру и стабильности в регионе» и затрагивает безопасность и процветание и США, и ЕС.

Стороны заявили о необходимости тесного сотрудничества против «продолжающихся нарушений» прав человека в Китае, подразумевая ситуации вокруг Гонконга, Синьцзяна и Тибета.

Вместе с тем Шерман и Саннино заявили о важности дипломатических контактов с Китаем, особенно там, где есть пересечение интересов и возможности для конструктивного сотрудничества. В числе таких проблем — Иран, Корейский полуостров, изменения климата, здравоохранение и борьба с наркотрафиком.

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