Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе. Такое утверждение содержится в совместном заявлении по итогам переговоров США и ЕС на высоком уровне в рамках диалога по КНР.

Тайваньский пролив

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В ходе переговоров стороны обсудили растущий список действий Китая, вызывающих озабоченность, в том числе тех, которые «нарушают международное право и противоречат общим ценностям и интересам Соединённых Штатов и ЕС», сообщили в Госпеде США.

«Стороны выразили серьёзную обеспокоенность проблематичными и односторонними действиями Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе», — говорится в заявлении.

По мнению Вашингтона и Брюсселя, они «подрывают мир и безопасность в регионе и оказывают непосредственное влияние на безопасность и процветание как Соединённых Штатов, так и Европейского союза».

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При этом участники переговоров признали важность дипломатии с Китаем, особенно там, где пересекаются интересы и где возможно конструктивное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как 23 ноября американский ракетный эсминец USS Milius (DDG 69) проследовал через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от материкового Китая, официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Китай намерен и дальше решительно бороться с безответственными действиями США в регионе и такими же безответственными заявлениями по Тайваню и Южно-Китайскому морю.

Он также напомнил, что Китай многократно заявлял, что «принципами развития отношений между вооруженными силами двух стран является недопущение посягательств на суверенитет КНР, её достоинство и ключевые интересы». Особенно это касается Тайваня, подчеркнул У Цянь.