Вашингтон, 3 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61 произвели Соединенные Штаты. Об этом 2 ноября сообщило Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США.

Dave Bezaire Атомная бомба B-61

По информации американского ведомства, бомба B61−12 была произведена 23 ноября. Предполагается, что ею будут заменены три из четырех имеющихся — B61−3, B61−4 и B61−7, модификаций боеприпаса B61, который был принят в США на вооружение в 1968 году.

Также указывается, что, по данным управления, после модернизации бомба будет находиться на вооружении дольше «по меньшей мере на 20 лет».

«НУЯБ рассчитывает, что полномасштабное (серийное) производство (B61−12) начнется в мае 2022 года, а завершение производства всех (указанных) необходимых (ядерных боезарядов) придется на 2026 финансовый год», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря из опроса ведущей республиканской организации стало известно, что американские граждане все меньше доверяют своим вооруженным силам.