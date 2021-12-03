Оренбург, , 08:38 — REGNUM В Башкирии оренбургские полицейские задержали мужчину, причастного к ограблению салона сотовой связи в Оренбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Смартфоны DariuszSankowski

По данным ведомства, житель Башкирии приехал в Оренбург, чтобы познакомиться с девушкой, которое впоследствии не состоялось. В областном центре мужчина завязал знакомство с оренбуржцем, с ним и был совершен налёт на салон связи. Приятели выбили пластиковую дверь и проникли в салон сотовой связи, расположенный в остановочном павильоне по ул. Терешковой. Разбив витрины, злоумышленники похитили 16 мобильных телефонов.

Украденное мужчины поделили. Установлено, что десять смартфонов житель Башкирии передал своей знакомой, а она, в свою очередь, сдала телефоны в ломбарды Уфы.

Ущерб салону сотовой связи составил более 155 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).