Бай-Тайгинский район, Тыва, 3 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Туве в 06:30 утра по местному времени 3 декабря зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 4,1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия располагался в примерно в 30 км от села Бай-Тал Бай-Тайгинского района. Интенсивность в эпицентре достигала 5,5 баллов по оценке MSK64.

Как отметили в республиканском агентстве гражданской обороны и ЧС, в результате землетрясения жертв и разрушений нет.

«Колебания земной поверхности жителями населенных пунктов Бай-Тайгинского района не ощущались, звонков от населения не поступало. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме», — добавили в ведомстве.