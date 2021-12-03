Иркутск, 3 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. СК РФ по Иркутской области 3 декабря известил о заверении расследования уголовного дела в отношении 49-летнего жителя г. Иркутска, обвинённого в совершении 66 эпизодов мошенничества с земельными участками в крупном и особо крупном размерах. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Onf.ru Земельный участок

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый создал организованную группу из четырех человек, совместно с которыми совершал преступления против собственности на протяжении нескольких лет. Были привлечены еще трое граждан, которые активно участвовали в совершении преступлений.

Они приискивали лиц, желающих приобрести участки либо оформить землю в собственность в упрощенном порядке. При непосредственном участии должностного лица Управления Росреестра, входящего в состав организованной группы, был совершен ряд незаконных приобретений права собственности на земельные участки, расположенные на территории Иркутска и Иркутского района. Ущерб составил более 136 млн рублей. Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, с 2015—2016 гг. в комитете по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Ангарского городского округа реализовалась мошенническая схема с участием сотрудников комитета, направленная на противоправный переход права собственности имущества, принадлежащего муниципалитету, в интересах третьих лиц.

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