Чебоксары, 3 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Чувашии заключили под стражу жителя Омской области, который находился в розыске. В республике в отношении него завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Служебная собака

Фигурантом уголовного дела в Чувашии стал 28-летний житель Омской области. По данным правоохранителей, утром 1 декабря 2021 года в одном из кафе села Комсомольское его задержал наряд полиции по сообщению о противоправном поведении. На тот момент, как отмечают в управлении, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе разбирательств в служебном автомобиле сотрудников полиции, выражая недовольство задержанием, подозреваемый ударил одного из них кулаком по лицу», — говорится в сообщении.

Решением суда житель Омской области заключён под стражу. Дело в отношении расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В ведомстве отмечают, злоумышленник находился в розыске за совершение аналогичного преступления в мае 2021 года в Омской области, а также за повторное управление машиной в пьяном виде. Он находился под подпиской о невыезде, но скрылся от органов правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года жительница Канаша в Чувашии получила условный срок за нападение на двух полицейских. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

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