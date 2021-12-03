Петропавловск-Камчатский, 3 декабря, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов взял под личный контроль ситуацию в подтопленном посёлке Крутогоровский Соболевского района — в ближайшее время создадут комиссию, которая оценит возможный ущерб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Kamgov.ru Владимир Солодов

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«После ухода воды будет произведена оценка последствий от сложившейся ситуации. Есть вопросы по запасам, по имуществу, по продуктам питания, которые могли находиться в погребах. Ситуация находится на контроле губернатора, соответственно, он напрямую получает информацию о происходящем на территории», — рассказал зампредседателя правительства КамчаткиРоман Василевский.

На данный момент жителей посёлка уже обеспечили питьевой воды. Всё необходимое для ремонта у коммунальщиков есть.

«Жители посёлка без помощи не останутся. После заключения комиссии с каждым жителем отдельно отработаем необходимую поддержку», — сказал Владимир Солодов.

Поселок Крутогоровский в ночь на 3 декабря в результате циклона был частично подтоплен. Из-за большой нагонной волны и прилива было нарушено холодное водоснабжение. В зоне подтопления оказались пять жилых многоквартирных домов, в которых проживает более 120 человек. В населённом пункте есть электричество и отопление. Угрозы для жизни людей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за мощного снежного циклона 2 декабря было затруднено движение на участках некоторых дорог. Спасатели рекомендуют населению во время непогоды не покидать населённые пункты.