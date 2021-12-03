Москва, 3 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Центральный банк России с 3 декабря отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование», сообщается на сайте регулятора.

Страхование

Решение принято в связи с тем, что страховая компания нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств.

Отмечается, «АСКО-Страхование» работает в 35 регионах России. Исполнять обязанности временной администрации будет Агентство по страхованию вкладов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ноябре ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Коммерческий банк «Спутник» (г. Самара).

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