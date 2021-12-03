Сухум, 3 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания снял с должности главу МВД республики Дмитрия Дбара. Указ был обнародован 2 декабря на сайте главы государства.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

Другим указом Бжания назначил Дбара главой Государственной службы охраны. Он также повысил его воинское звание с «подполковника» до «полковника».

Временное исполнение обязанностей главы МВД Абхазии возложено на первого замминистра внутренних дел Руслана Ажибу. Снятого с должности главы службы охраны Зураба Зантарию в тот же день распоряжением премьер-министра республики Александра Анкваба назначили заместителем главы МВД.

Напомним, ветеранские организации и оппозиционные партии требовали отставки Дбара с поста министра внутренних дел после инцидента 30 сентября в Сухуме. Тогда во время празднования Дня победы и независимости Абхазии, депутат парламента Гарри Кокая начал стрелять в воздух возле одного из ресторанов.

На выстрелы прибыли Дбар и его заместители. Они потребовали сдать оружие, но Кокая отказался. После потасовки, в которой на стороне депутата выступила группа ветеранов войны 1992 — 1993 годов, правоохранители изъяли пистолет. При этом пострадали несколько ветеранов. За неуважение к ветеранам общественники стали требовать уволить Дбара. К этому требованию присоединилась оппозиция.