Горно-Алтайск, 3 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 2 декабря состоялось открытие после реконструкции моста через реку Майма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Мост через реку Майма в Горно-Алтайске

Глава региона Олег Хорохордин на открытии отметил, что в ходе реконструкции была повышена грузоподъёмность моста. Кроме того, дорожники отремонтировали прилегающую дорогу, обустроили тротуар с обеих сторон и сделали освещение. Длина моста составляет 61 метр, ширина — 14,26 метра.

«По проекту работы были рассчитаны на 19 месяцев, но подрядчик справился за пять месяцев. Он поблагодарил дорожников за оперативную и качественную работу», — добавили в правительстве.

Деньги на реконструкцию мостов в республике, по словам главы, было выделено дополнительное финансирование из резервного фонда правительства России.