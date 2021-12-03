Нью-Йорк, США, 3 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 2 декабря частичным восстановления после отката, произошедшего на фоне новостей о новом штамме коронавируса «Омикрон».

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 617,75 пункта (1,82%), до уровня 34 639,79 пункта. S&P 500 подорожал на 64,06 пункта (1,42%), до уровня 4577,10 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 127,27 пункта (0,83%), до уровня 15 381,32 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,93 (1,42%), до уровня $66,50 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 1 декабря резким снижением на фоне новостей о проникновении в США нового штамма коронавируса «Омикрон». Больше других потерял Nasdaq.

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