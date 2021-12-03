Вашингтон, 3 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Вашингтон готов поддержать средства массовой информации Грузии. На эти цели, согласно информационному запросу, Агентство США по международному развитию (USAID) планирует направить $10 млн.

СМИ

По заявлению специалистов USAID, медиапространство Грузии за последние два десятилетия столкнулось с рядом проблем. Среди прочего, это ограничение свободы слова и деятельности журналистов, поляризация СМИ, недостаток общественной поддержки и доверия.

Авторы документа, на который ссылается RT, указывают, что запланированная ведомством деятельность будет способствовать прогрессу по «ключевым приоритетам USAID/Грузия». В частности, речь идёт о достижении целей и задач в том, что касается демократии, защиты прав человека и «хорошего управления» и продвижение прозрачной, более отзывчивой к гражданам системы управления и демократических норм и институтов.

По мнению американских специалистов, совершенствование системы СМИ в Грузии позволит последним «более эффективно выполнять свои ключевые функции».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года агентство США по международному развитию (USAID) начало в Грузии новую четырёхлетнюю программу, которая призвана «развить и укрепить демократические институты» в государстве. Бюджет программы составит $14 млн.

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В реализации программы будут участвовать девять международных и местных неправительственных организаций. Данная программа представляет собой помощь американского правительства Грузии на выборный 2020−2021 год и последующий период.