Москва, 3 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Манёвр уклонения Международной космической станции (МКС) от фрагмента американской ракеты-носителя запланирован на утро 3 декабря. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

МКС

Чтобы предотвратить опасное сближение с фрагментом ракеты-носителя «Пегас» США, запланирован манёвр МКС. Предварительно, манёвр будет совершён в 10:58 мск 3 декабря.

Рогозин уточнил, что ракета-носитель «Пегас» (Pegasus) была запущена в мае 1994 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запланированный выход в открытый космос астронавтов NASA был перенесён из-за угрозы столкновения с космическим мусором.