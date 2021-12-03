Куала-Лумпур, , 08:19 — REGNUM В Малайзии выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

По данным министерства здравоохранения страны, штамм коронавируса «Омикрон» обнаружили у приезжего, только что прибывшего из ЮАР. Под наблюдением находятся ещё восемь человек, потому что они тесно контактировали с зараженными.

Ранее в Сингапуре были обнаружены два случая заражения коронавирусом штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре «Омикрон» обнаружили у двух пациентов, которые вернулись из-за границы.

Подробнее в материале: Штамм «Омикрон» обнаружен в Сингапуре