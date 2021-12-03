Москва, 3 декабря, 2021, 08:19 — ИА Регнум. По итогам дня 2 декабря цена на нефть марки Brent повысилась на 2,23%, до $70,48 за баррель. Минимум дня был зафиксирован на уровне $65,75, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена снижалась перед оглашением решения ОПЕК+ на ожиданиях, что альянс продолжит увеличивать добычу в январе 2022 года.

Некоторые участники рынка нефти надеялись, что на фоне снижения нефтяных котировок, вызванного угрозой нового штамма коронавируса, ОПЕК+ притормозит повышение добычи нефти.

Министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующая встреча намечена на 4 января.

Сегодня, 3 декабря, нефть марки Brent стоит $70,64. Покупатели пытаются сломать медвежий тренд, который зародился 25 октября на вершине $86,67.

На стороне покупателей сейчас технические факторы. Если они смогут закрепиться выше $72,80, то продавцы начнут закрывать короткие позиции по фьючерсам на нефть.

Сегодня выйдет отчет по рынку труда в США за ноябрь. После публикации ожидается высокая волатильность по доллару.

В ноябре снижение цен составило больше 20%. При таком падении покупатели должны выиграть при любом отчете.

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