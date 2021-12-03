Оренбург, 3 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Оренбурге дома у начальника областного бюро судмедэкпертизы Андрея Громова обнаружили незаконно хранящееся оружие. Подробности обыска сообщили в Ленинском райсуде города во время избрания меры пресечения. Об этом сообщает портал Orenday.ru.

(сс) jasongillman Ружье

В восьмикомнатной квартире в доме по ул. Цвиллинга правоохранители нашли и изъяли гладкоствольное ружье, травматический пистолет «Оса» и патроны. Оружие не было зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главе бюро судмедэкспетизы предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, действуя в группе лиц начальник организации похитил крупную сумму денег, принадлежащих учреждению. Громов заключен под стражу до 29 января 2022 года.