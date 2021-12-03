Стокгольм, 3 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала замечание журналистке из Грузии Тамаре Нуцубидзе, которая в ходе пресс-подхода главы МИД РФ Сергея Лаврова начала разговор на английском языке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Тамара, извините‚ пожалуйста, вы когда просили принять участие в конференции, вы говорили по-русски», — сказала Захарова, обращаясь к журналистке, которая задала свой вопрос на английском.

На уточняющей вопрос Захарова отметила, что на мероприятии находятся российские представители СМИ‚ и попросила продолжить беседу на русском.

В свою очередь Нуцубидзе заявила, что хочет задать вопрос именно на английском.

«В следующий раз когда будете проситься, тоже по-английски, хорошо?» — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин дал ответ журналистке грузинского телеканала «Рустави 2», которая смогла выкрикнуть несколько вопросов, когда российский лидер следовал на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

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