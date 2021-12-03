Чебоксары, 3 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Чувашия на развитие коммунальной сферы может получить средства Фонда национального благосостояния. Об этом заявил глава республики Олег Николаев на заседании профильного комитета Госсовета при обсуждении законопроекта о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя Чувашии.

Cap.ru Заседание комитета Госсовета с участием главы Чувашии Олег Николаева

Проект обсуждён на заседании комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, в котором принял участие глава Чувашии Олег Николаев. В своём выступлении он акцентировал внимание на обновлении коммунальной инфраструктуры, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

По словам руководителя региона, из средств федерального фонда выделено более 44 млн рублей на реконструкцию теплосетей Новочебоксарска. Работы на объекте близятся к завершению. Также власти отмечают, что на рассмотрении АИС «Реформа ЖКХ» находится заявка государственного унитарного предприятия «Чувашгаз» на сумму около 1,2 млрд рублей на реконструкцию объектов теплоснабжения.

Олег Николаев подчеркнул, что вопросы водоснабжения и водоотведения необходимо решать с использованием комплексного и системного подхода, синхронизируя различные программы, цель которых — повышение качества жизни населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выделено почти 50 млн рублей ГУП «Чувашгаз» на создание диспетчерской информационной службы теплоснабжения, которая снизит «необходимость в ручном труде».

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