Кемерово, , 08:15 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 3 декабря, медицинскую помощь получают всего 5033 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 14 826 человек», — говорится в сообщении.

Всего в регионе выявлено 75 511 случаев заражения коронавирусом, 68 891 человек выздоровели, 1587 пациентов скончались.

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