Якутск, , 08:13 — REGNUM Указ о смягчении связанных с борьбой с пандемией коронавируса мер ограничений подписал глава Якутии Айсен Николаев. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике за последнее время улучшилась. Мы видим стабильное снижение количества заболевших, в первую очередь, в городе Якутске», — приводит слова Николаева пресс-служба.

Также указывается, что, согласно указу, с учётом внедрения системы допуска по QR-кодам предприятия общепита с площадью зала обслуживания более 100 кв. метров, смогут работать с 06:00 до 23:00 часов с предельной численностью посетителей исходя из расчёта 1 человек на 2 кв. м.

Кроме того, в республике разрешено проведение официальных спортивных мероприятий и соревнований без зрителей и соблюдением норм безопасности. При этом залы учреждений культуры, допуск в которые также осуществляется только по QR-кодам, теперь могут заполняться не на 50%, а на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов заявил, что разная генетическая структура вируса Эболы и коронавируса SARS-CoV-2 полностью исключают возможность их объединения.