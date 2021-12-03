Пекин, , 08:09 — REGNUM Российско-китайское стратегическое сотрудничество не обременено какими-либо сдерживающими факторами, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в ходе переговоров со своим российским коллегой Игорем Моргуловым. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе китайского внешнеполитического ведомства.

Заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн fmprc.gov.cn

«Для дружбы Китая и России нет границ, наше сотрудничество не имеет запретных зон, а взаимное доверие не встречает преград», — сказал представитель МИД КНР.

Он добавил, что Пекин продолжит укреплять стратегические контакты с Москвой, обеспечивать стабильность двустороннего торгового взаимодействия и безопасные гуманитарные обмены в условиях пандемии. Кроме того, китайская сторона намерена уделать внимание многосторонним форматам взаимодействия, например, по линии Шанхайской организации сотрудничества.

Лэ Юйчэн напомнил также, что в 2022 году исполнится 25 лет со дня образования Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития.

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