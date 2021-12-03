Чита, , 08:06 — REGNUM На Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите сегодня, 3 декабря, прошёл митинг, посвященный Дню Неизвестного Солдата. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, прошел в Чите Пресс-служба правительства Забайкалья

Цветы к Вечному огню в память o погибших при боевых действиях солдатах возложили юнармейцы Поста №1, представители краевого правительства, администрации города Читы и движения «Волонтеры Победы». День Неизвестного Солдата установлен в 2014 году в память o российских и советских воинах, погибших при боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе на въезде в город Зеленоград и торжественно захоронен у стены Московского кремля в Александровском саду. Позже, 8 мая 1967 года, на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».

На стелах Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев написано 75 тысяч имен земляков, павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно эти списки пополняются благодаря работе археологов и других специалистов, которые находят имена неизвестных солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья. Самую работоспособную, молодую и здоровую часть населения — 175 тысяч своих сынов и дочерей — Забайкалье отправило на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.

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