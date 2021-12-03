Санкт-Петербург, , 08:06 — REGNUM В Пушкинском районе Санкт-Петербурга ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший вечером 2 декабря в автомобильных боксах на улице Сапёрной. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар 59.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 20:11 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что огонь охватил шесть автомобильных боксов на площади 800 кв. метров. Пламенем были уничтожены сгораемые части трёх грузовых автомобилей марки «Фредлайнер».

В 21:22 пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. В 23:00 огонь был локализован, в 03:40 — полностью ликвидирован.

В тушении пожара были задействованы 23 человека и пять единиц спецтехники. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске сотрудники вневедомственной охраны помогли эвакуировать при пожаре более 650 школьников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске росгвардейцы помогли эвакуировать школьников при задымлении