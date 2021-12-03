Кемерово, , 08:06 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 3 декабря, за прошедшие сутки выявлено 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 373 случая.

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«Кемерово — 67, Новокузнецк — 61, Прокопьевск — 36, Белово — 31, Новокузнецкий МР — 22, Междуреченск — 15, Промышленновский МО — 13, Мыски — 12, Осинники — 12, Юрга — 12, Анжеро-Судженск — десять, Калтан — десять, Гурьевский МО — девять, Топкинский МО — девять, Беловский МО — семь, Киселевск — шесть, Ижморский МО — пять, Яшкинский МО — пять, Березовский — четыре, Тайга — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Кемеровский МО — три, Краснобродский — два, Полысаево — два, Крапивинский МО — два, Яйский МО — два, Мариинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 254 пациента выздоровели, трое скончались.