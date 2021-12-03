Кабул, , 08:04 — REGNUM В государственных СМИ Китая появились сообщения о том, что китайские компании проводят полевые исследования для изучения запасов лития в Афганистане.

23 ноября Global Times сообщила, что в начале ноября представители китайских компаний посетили Афганистан по специальным визам по вопросу возможных запасов лития.

Литий — редкий металл, используемый при производстве аккумуляторов для мобильных телефонов и электромобилей.

Этот редкий металл важен для Китая, крупнейшего в мире производителя мобильных устройств и электромобилей.

В Афганистане есть месторождения меди, золота, урана, бокситов, железной руды, хрома, свинца, цинка, угля, мыльного камня, гранита, гипса, серы и мрамора.

После ухода США из Афганистана и захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) интерес незападных международных игроков к Афганистану возрос.

Россия, Китай и Индия намерены расширить свое присутствие в Афганистане в эту новую эпоху.