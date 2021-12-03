Москва, 3 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. На утро пятницы, 3 декабря, намечено проведения маневра уклонения Международной космической станции (МКС) от фрагмента американской ракеты-носителя (РН) «Пегас». Об этом 3 декабря сообщил глава государственной корпорации «Роскомос» Дмитрий Рогозин в своем Телеграмм-канале.

МКС

«Предварительно 3 декабря с. г. в 10.58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН «Пегас» США», — отметил он в своем сообщении.

Также Рогозин напомнил, что американская ракета-носитель была запущена в космос 19 мая 1994 года.

Отметим, ранее в Роскосмосе сообщили, что 3 декабря фрагмент американской ракеты-носителя сблизится с МКС.