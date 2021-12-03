Тбилиси, , 08:02 — REGNUM Службу государственной безопасности Грузии нужно упразднить, а систему правосудия децентрализировать, заявил бывший президент республики Михаил Саакашвили, выступая в Тбилисском городском суде. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Службу государственной безопасности следует упразднить полностью. Просто закрыть, повесить большой замок, открыть там дискотеку, если кто любит развлекаться в таком месте», — сказал экс-президент.

Он также заявил, что нужно заменить всех сотрудников прокуратуры и судебную власть. В состав Верховного суда Саакашвили призвал брать иностранных судей и назначать на определённый срок, а не пожизненно.

Также, по мнению политика, в регионах нужно избирать шерифов, которые будут организовывать службу полиции. Тогда у центральных властей не получится вводить в регион силовиков из других регионов для разгона протестующих.

«Должна быть децентрализованная система, система, в которой практически всегда есть коалиция у власти, стабильная коалиция со своими собственными гарантиями, что никто не может никого кинуть, и они будут контролировать друг друга», — заявил Саакашвили.

Напомним, в суде рассматриваются два уголовных дела, по которым Саакашвили проходит обвиняемым. Он заявил, что не признаёт судебную систему Грузи. При этом судьи, которые рассматривают дела экс-президента, а также обвинители на процессах были назначены на свои должности, когда Саакашвили реформировал систему правосудия, будучи президентом.

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